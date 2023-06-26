Костюк повторила победное достижение Свитолиной, которое держалось с 2015 года

Турнир WTA 250 в Бирмингеме стал триумфальным для украинки Марты Костюк. Наша теннисистка в паре с чешкой Барборой Крейчиковой победили в финале парного разряда соревнований.

Украинско-чешский дуэт справился в финале с американской парой Сторм Хантер и Алисия Паркс. Марта Костюк и Барбора Крейчикова закончили финал победой во втором сете на тай-брейке – 0:2 (2:6, 6:7).

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Повторила достижение Свитолиной

Для Костюка это лишь второй трофей в парном разряде. В прошлом году Марта победила в Портороже, когда играла в паре с другой представительницей Чехии Терезой Мартинцовой.

Благодаря этому триумфу Костюк повторила достижение Элины Свитолиной, которое держалось 8 лет.

В 2015-м году бронзовый призер Олимпиады-2020 одержал победу в одиночном и парном разрядах турниров WTA в одном сезоне. С тех пор никому из украинских теннисисток не удавалось повторить такой результат.

Пришлось ждать 25 июня 2023, когда победила Костюк.

Напомним, что ранее Марта получила свой дебютный титул турнира WTA в американском Остине Тогда в финале украинка обыграла россиянку Варвару Грачеву.

Отметим, что подобное достижение Костюк в текущем сезоне удалось повторить только трем теннисисткам – партнерке украинки в Бирмингеме Крейчиковой и 19-летней американке Кори Гауфф.

В одиночном разряде турнира в Бирмингеме Костюк выступила очень неудачно. Уже в первом матче основной сетки Марта проиграла россиянке Анастасии Потаповой – 1:2 (7:6, 5:7 и 4:6).