Магда Линетт (Польша) – Марта Костюк (Украина) 0:2 (2:6, 6:7)

Марта Костюк в первом круге турнира в Сан-Диего смогла прервать серию поражений, которая насчитывала 4 встречи. Украинка в двух сетах обыграла вторую ракетку Польши, с которой раньше она не встречалась, пишет 24 Канал.

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Первый сет Марта взяла уверенно по счету, однако все складывалось не так просто в геймах. Украинская теннисистка на первых своих двух подачах позволяла сопернице дойти до брейк-поинтов, но защищала в результате подачу, сама же при этом сделала брейк на первой подаче польки. После счета 3:0 соперницы взяли по 2 гейма на своих подачах, а в конце Марта сделала еще один брейк, в результате 6:2 в пользу Костюк.

Второй сет был гораздо более интригующим. Марта все время была в роли догоняющей. Со старта Магда сделала брейк и повела 2:0, украинка сразу ответила своими 2 победными геймами, после чего ситуация снова повторилась. При счете 4:4 Костюк удалось впервые в сете выйти вперед, взяв подачу "под ноль". Затем Линетт уверенно взяла свою подачу и сделала брейк, но не смогла подать на сет. Все решалось на тай-брейке, где Марта была успешнее.

Всего теннисистки провели на корте ровно два часа. Костюк не совершила ни одного эйса при 4 двойных ошибках, реализовала 5 из 7 брейк-поинтов и выиграла 7 из 10 геймов на своей подаче.

Таким образом, Марта смогла одержать свою первую победу в 5 матчах и сыграет во втором круге против 20-й ракетки мира – Беатрис Аддад Майи, ранее соперницы не встречались.