Легкая прогулка после четвертьфинала Олимпиады: Костюк победила первую ракетку Германии

В канадском Торонто стартовал хардовый теннисный турнир WTA 1000. Для украинки Марты Костюк это первое соревнование после выступления на Олимпийских играх.

Марта Костюк – Татьяна Мария 2:0 (6:0, 6:2)

Неделю назад Марта Костюк на стадии чвертьфинала завершила свое выступление на Олимпиаде-2024. А уже 6 августа украинская теннисистка стартовала на турнире WTA 1000 в Торонто, пишет 24 Канал.

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Победа на классе

В первом раунде соперницей украинки была первая ракетка Германии Татьяна Мария. Костюк выходила на матч в статусе фаворитки.

В первом сете Марта разгромила соперницу со счетом 6:0, не оставив шансов сопернице. Для этого украинской теннисистке хватило 24 минуты.

В начале второй партии Мария попыталась навязать борьбу. Она взяла первый гейм после своей подачи. Костюк сразу же отыгралась и повела в счете. В итоге первая ракетка Украины завершила сет со счетом 6:2.

Марта Костюк вышла во второй раунд турнира в Торонто: видео

Это была первая встреча соперниц на корте. В 1/16 финала Костюк может встретиться с Элиной Свитолиной, которая в стартовом матче сыграет против американки Шелби Роджерс.

Отметим, что на турнире в Торонто будут соревноваться еще две украинки: Даяна Ястремская и Леся Цуренко. В первом раунде они встретятся с Юлией Путинцевой и Бьянкой Андреееску соответственно.