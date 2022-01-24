Костюк и Ястремская обидно уступили в третьем круге Australian Open

Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская завершили выступление на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде. В поединке третьего раунда украинки проиграли девятому сеяному тандему Кэролайн Доулхайд/Сторм Сандерс (США/Австралия).

Марта Костюк/Даяна Ястремская – Кэролайн Доулхайд / Сторм Сандерс 4:6, 4:6

К слову Костюк и Ястремская пробился в третий круг парного разряда Australian Open

Теннисистки провели на карте почти два часа. Костюк и Ястремская исполнили один брейк за матч, а на своей подаче проиграли 3 гейма. Во второй партии украинки вышли вперед с брейком 3:2, но дальше до конца поединка сумели взять лишь один гейм.

Статистика матча:

В одиночном разряде на Australian Open-2022 Марта Костюк проиграла в третьем круге Пауле Бадоси, а Даяна Ястремская снялась в концовке поединка против Мэдисон Бренгл в первом раунде.