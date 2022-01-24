Марта Костюк/Даяна Ястремська – Керолайн Доулхайд/Сторм Сандерс 4:6, 4:6

До слова Костюк та Ястремська пробилися до третього кола парного розряду Australian Open

Тенісистки провели на корті майже дві години. Костюк та Ястремська виконали один брейк за матч, а на своїй подачі програли 3 гейми. У другій партії українки вийшли вперед із брейком 3:2, але далі до кінця поєдинку зуміли взяти лише один гейм.

Статистика матчу:

В одиночному розряді на Australian Open-2022 Марта Костюк програла у третьому колі Паулі Бадосі, а Даяна Ястремська знялася наприкінці поєдинку проти Медісон Бренгл у першому раунді.