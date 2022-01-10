Костюк с яркой победы стартовала на турнире в Аделаиде

Марта Костюк удачно стартовала на турнире WTA 250 в австралийской Аделаиде. Украинская теннисистка в 1/16 финала одолела Шелби Роджерс из США.

Марта Костюк (Украина) – Шелби Роджерс (США) 2:0 (6:3, 6:4)

Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. Именно столько времени понадобилось украинке, чтобы оформить победу в двух сетах.

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Начало встречи выдалось напряженным для Марты. Костюк уступала по геймам 1:2, но нашла свою игру и быстро повела в счете. Теннисистка из Украины взяла четыре гейма подряд и сделала комфортное преимущество в первом сете – 5:2, взяв два гейма на подаче соперницы.

Далее 19-летняя киевлянка разрешила Роджерс взять один розыгрыш 5:3, но уже следующий гейм был за украинкой 6:3.

Непростой сет для Костюк

Второй сет имел сценарий первого. Шелби повела в счете, а Костюк должна была догонять американку. И с этим во второй раз справилась Марта. Правда, в этой партии теннисистка из США прибавила в игре и не без боя отдала сет.

Ключевым стал девятый гейм, когда Костюк с брейком повела в счете 5:4. Уже в следующем гейме украинка использовала второй матч-пойнт и оформила победу над Роджерс.