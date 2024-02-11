Марта Костюк (Украина) – Кэролайн Доулхайд (США) 6:3, 7:5

В первом раунде турнира WTA 1000 соперницей Марты Костюк была 43-я ракетка США Кэролайн Доулхайд. Это была первая встреча соперниц, пишет 24 Канал.

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В стартовом сете Костюк взяла верх над американкой со счетом 6:3. Вторая партия тоже началась с преимуществом украинки: Марта вела 3:1, но Доулхайд сумела отыграться. Решающим стал 12-й гейм партии. Костюк реализовала второй матчпойнт на подаче представительницы США и завершила сет со счетом 7:5. По итогам двух партий Марта одержала победу и вышла в следующий круг.

Для Костюк это восьмая победа в 11 матчах текущего сезона. В следующем круге киевлянка сыграет с победительницей матча "нейтральных" теннисисток Анастасии Павлюченковой и Дарьи Касаткиной.

Леся Цуренко (Украина) – Зейнеп Сонмез (Турция) 7:5, 6:3

Синронную победу с Костюк одержала и Леся Цуренко. Ее соперницей была представительница Турции Зейнеп Сонмез, которая занимает 184 место в мировом рейтинге.

Цуренко в первом сете обыграла соперницу со счетом 7:5, сделав четыре брейка. В следующей партии Леся сумела отыграться после двух подряд проигранных геймов – 6:3.

Отметим, что теннисистки впервые встретились на корте. В следующем круге Цуренко встретится с шестой ракеткой мира Онс Жабер.

К слову. Действующей чемпионкой катарского турнира является Ига Швьонтек. В первом круге польская теннисистка победила Джессику Пегулу (6:3, 6:0).