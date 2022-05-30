Костевич и Омельчук получили "серебро" на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Баку

В столице Азербайджана Баку продолжается этап Кубка мира по шаровой стрельбе. В медальной копилке Украины уже есть одна награда по турниру.

Первая награда для Украины на турнире

Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали "серебро" в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Для Украины это первая награда на турнире, пишет 24 канал.

Читайте також Я б пішла, якби у мене не було маленької дитини, – Костевич могла взяти до рук зброю

Всего на этап Кубка мира по шаровой стрельбе отправилось 24 украинских стрелка. Среди них – участники олимпийского состава Токио-2020: Павел Коростилев, Олег Омельчук, Олег Царьков, Сергей Кулиш, Елена Костевич, Ирина Маловичко.

В турнире смешанной стрельбы из пневматического пистолета соревновались две украинских команды: бронзовые призеры Олимпиады-2020 Костевич и Омельчук, а также Павел и Юлия Коростылевы.

Перед началом соревнований украинцы были одними из фаворитов. Украинский дуэт лучше закончил квалификацию. Костевич и Омельчук выбили 584 очка, тогда как Павел и Юлия Коростилеву показали третий результат – 579 очков.

Первое место заняли представители Греции – Анна Коракаки и Дионисиос Коракакис, они являются бронзовыми призерами Олимпиады-2020.

По итогам квалификации Костевич и Омельчук попали в матч за "золото", тогда как Павел и Юлия Коростылевы боролись за "бронзу".

В финале, который длился в формате 11 серий, Костевич и Омельчук смогли перестрелять греческих спортсменов только в трех раундах, тогда как Коракаки и Коракакис оказались сильнее восьми.

Пулевая стрельба пневматического пистолета

Греция (Анна Коракаки, ​​Дионисиос Коракакис) – Украина (Елена Костевич, Олег Омельчук) 16:6

Что известно о спортсменках