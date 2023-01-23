Звездный новичок: Днепр-1 подписал участника ЧМ-2022 в Катаре

Команда Александра Кучера пополнила свой состав третьим новичком. Игроком Днепра-1 стал костариканец Рональд Матаррита.

Днепровский клуб продолжает проводить активную трансферную компанию. Очередным новичком команды стал защитник Рональд Матаррита.

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Костариканец подписал с Днепром-1 соглашение сроком на два года. Матаррита играет на позиции левого защитника, а при необходимости может закрыть позицию флангового хавбека. По данным Transfermarkt, Рональд перешел к днепрянам на правах свободного агента

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Рональд Альберто Матаррита Улате родился 9 июля 1994 года в Сан-Рамоне. Свою футбольную карьеру начинал в костариканском клубе Аллахуэлленсе.

В составе родной команды стал чемпионом Коста-Рики сезона 2013. Через три года переехал в Соединенные Штаты Америки, где подписал контракт с клубом МЛС Нью-Йорк.

В последние два сезона защищал цвета Цинциннати. Всего в МЛС (вместе с плей-офф) провел 147 матчей, забил 7 мячей и сделал 15 результативных передач.