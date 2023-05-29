"Косово – это Сербия": Новак Джокович выступил с политическим заявлением во Франции – фото

Сербский теннисист решил обратить внимание на эскалацию конфликта между его Родиной и косоварами. Впрочем, при этом Ноле не забыл послать и политический призыв.

Во Франции стартовал второй в этом году теннисный турнир Grand Slam Ролан Гаррос. Одним из главных фаворитов у мужчин является серб Новак Джокович, пишет 24 канал.

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Третья ракетка мира стартовала с победы на соревновании. Ноле в трех сетах преодолел американца Александара Ковачевича, тоже этнического серба.

После поединка Джокович решил провести политическую акцию. Теннисист подошел к камере и фломастером написал на ней: "Косово - это сердце Сербии. Остановите насилие".



Обращение Новака Джоковича / instagram.com/sportmaniak__

Конфликт между Сербией и Косово

Напомним, что еще в 2008 году, когда Косово объявило о своей независимости от Сербии, Джокович выступил на территориальную целостность своей Родины. Сейчас Новак решил напомнить о напряженных отношениях между странами.

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Недавно прошла очередная эскалация на фоне выборов в Косово. Этнические сербы отказались допускать к власти проалбанских политиков. Спецназ страны применяет силу к протестантам.

В свою очередь Сербия привела в боевую готовность свою армию. НАТО призвало Косово к срочной деэскалации ситуации в регионе. При этом еще в марте страны достигли соглашения о нормализации отношений.