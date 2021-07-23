Космическая траектория: в США нападающий закрутил мяч с центра поля прямо в ворота – видео

Чемпионат МЛС не перестает удивлять красивыми голами. В матче Остин – Сиэтл Саундерс был забит очередной шедевр.

Невероятной красоты гол

23 июля Остин минимально уступил лидеру чемпионата Сиэтла Саундерс (0:1). Победный гол во встрече забил Рауль Руйдиас.

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На 67-й минуте форвард подобрал мяч в центре поля, увидел, что голкипер хозяев немного вышел из ворот и пробил. Как видим, что футболист не прогадал с решением. Мяч по невероятной траектории залетел за шиворот вратаря Остина.

Такие выстрелы увидишь раз в несколько сотен матчей. Такие удары называют из ряда, которые не берутся. Отметим, что автор гола Руйдиас появился на футбольном поле только после перерыва.

Саундерс продолжает возглавлять турнирную таблицу. В его активе 32 пункта. Остин с 13 очками идет на 10-й позиции.

Видео гола Руйдиаса