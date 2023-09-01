Без обидчиков Динамо и Днепра-1: потенциальные соперники Зари в групповом раунде Лиги конференций

В последний день лета прошли все матчи плей-офф квалификации Лиги Европы и Лиги конференций. Луганская Заря получила потенциальных соперников в групповом раунде Лиги конференций, куда украинцев выбила пражская Славия.

1 сентября в Монако состоится жеребьевка группового раунда Лиги конференций. "Мужики" попали в третью корзину посева и получит соперников из других троих, пишет 24 Канал.

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Не смогут поквитаться за поражение украинцев

Вместе с Зарей в третью корзину посева попали: Генк, Астана, Бешикташ, ИК, Легия, Спартак Трнава, Олимпия Любляна. Интересно, что в этом списке обидчик киевского Динамо – турецкий Бешикташ, который в двух поединках обыграл украинский гранд 2:3 и 1:0. Против этих клубов подопечные Младена Бартуловича уж точно не сыграют.

Также Заря не сыграет против Спартака Трнавы, выбившего из Лиги конференций Днепр-1. Поэтому луганский клуб станет единственным представителем Украины в групповом раунде третьего по силе еврокубкового турнира.

Все корзины посева перед жеребьевкой группового раунда Лиги конференций: