1 вересня у Монако відбудеться жеребкування групового раунду Ліги конференцій. "Мужики" потрапили у третій кошик посіву та отримає суперників із інших трьох, пише 24 Канал.
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Не зможуть поквитатись за поразки українців
Разом із Зорею у третій кошик посіву потрапили: Генк, Астана, Бешикташ, ГІК, Легія, Спартак Трнава, Олімпія Любляна. Цікаво, що у цьому списку є кривдник київського Динамо – турецький Бешикташ, який у двох поєдинках обіграв український гранд 2:3 та 1:0. Проти цих клубів підопічні Младена Бартуловіча вже точно не зіграють.
Також Зоря не зіграє проти Спартака Трнави, який вибив із Ліги конференцій Дніпро-1. Тому луганський клуб буде єдиним представником України у груповому раунді третього за силою єврокубкового турніру.
Усі кошики посіву перед жеребкуванням групового раунду Ліги конференцій:
- Кошик 1: Айнтрахт, Динамо Загреб, Брюгге, АЗ, Гент, Фенербахче, Лілль, Ференцварош.
- Кошик 2: ПАОК, Слован Братислава, Маккабі Тель-Авів, Вікторія Пльзень, Астон Вілла, Лудогорець, Фіорентина, Буде-Глімт.
- Кошик 3: Генк, Зоря, Астана, Бешикташ, ХІК, Легія, Спартак Трнава, Олімпія Любляна.
- Кошик 4: Зриньські, Клаксвік, Абердін, Чукарички, Лугано, Брєйдаблік, Нордшелланд, Балкані.