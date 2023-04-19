Спорт или отмывание денег: как паралимпийские чемпионы стали жертвами коррупции

На каждой Паралимпиаде наша сборная не перестает нас удивлять. Спортсмены целыми комплектами получают награды, не оставляя шансов соперникам. Но не все так радостно, как кажется на первый взгляд. Пока спортсмены тяжело работают, чиновники в креслах занимаются отмыванием денег, шантажом и дают преуспевать коррупционной системе паралимпийского спорта.

Дзюдоист паралимпийской сборной Юрий Марченко первым среди спортсменов рассказал о коррупции в паралимпийском спорте Украины. Его прерванное молчание дало начало новому делу, которое так давно все замалчивали и терпели. С каждым днем все больше спортсменов начинают открываться и, наконец, говорить. Ведь невозможно строить спорт на коррупции.

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Как паралимпийский спорт превратили в "коррупционную кормушку"

Оказывается, что наши паралимпийцы отдают по 10% (а бывает и больше) от заработанных призовых, которые получают за медали на чемпионате Европы, мира или даже Паралимпиаде. Как такое вообще возможно? Почему спортсмены должны делиться своими честно заработанными деньгами с другими, кто тоже получает за это премии и зарплаты. Но это все только начало.

Важно! В то же время глава Паралимпийского комитета Валерий Сушкевич заявил, что это все грязь в его "огород". Поэтому для расследования сформированы специальные комиссии по установлению фактов. Президент организации заявил, что публичные заявления были проплачены кем-то, но конкретных фамилий Сушкевич не называет.

Сайт 24 Канала проанализировал скандал, а также выслушал "наболевшее" от чемпионов. Вслед за Юрием Марченко свою историю рассказала и серебряный призер Паралимпиады в Токио по дзюдо Ирина Гусева.

Откровенное обращение Ирины Гусевой: смотрите видео

Титулованная спортсменка тоже отдавала 10% от заработанных призовых, но недавно ее терпение лопнуло. Дзюдоистка записала официальное обращение к президенту Владимиру Зеленскому и депутатам, в котором рассказала о соревнованиях с травмами, как самостоятельно оплачивала все операции и реабилитации, коррупцию с 10%, липовое страхование от "Инваспорта" и отмывание денег.

На это видеообращение отреагировали главный тренер сборной команды Украины по дзюдо среди спортсменов с нарушением зрения Михаил Романкевич и президент Спортивной федерации незрячих Украины Любовь Жильцова. Однако их комментарии кардинально отличаются от того, что рассказала спортсменка.



Романкевич не признает тот факт, что морально оказывал давление на свою подопечную. Но заявил, что Гусева сама поговаривала, что планирует закончить со спортом. Жильцова также отрицает обвинения в свою сторону, она называет слова Ирины "вырванными из контекста". Якобы ее слова были рекомендациями для дзюдоистки, а не претензиями или угрозами.

24 Канал эксклюзивно пообщался с Ириной Гусевой, чтобы узнать детали и ее реакцию на ответы Романкевича, Жильцовой и Сушкевича.

"Никаких больничных" и борьба с травмами

Ирина Гусева рассказала, как в течение своей карьеры не могла брать больничные, чтобы полностью восстановиться от травмы или сделанных операций. Поэтому часто дзюдоистка выходила на татами и соперничала с повреждениями.

Призёрка в Токио вспомнила ситуацию на тренировочном сборе в Турции, где собрались также и спортсмены по олимпийским видам спорта. По словам Ирины, тренер часто ставил их на подобные сборы с олимпийцами, чтобы поднимать технический уровень паралимпийцев.

Туда я поехала травмированной. Однако наставник пообещал, что кимоно одевать не буду и бороться тоже. А потом началось следующее: "Выйди просто на разминку, поборись в партере. Потом иди поборись две схватки в стойке". Во время одного из бросков я сильно упала плечом на татами, что привело к серьезной травме – вылетело плечо, сместился и надломился ключичный отросток.

После чего произошло самое интересное. Оказалось, что страховка дзюдоистки была только для галочки. Она не покрывала расходы медицинского обследования или хирургических вмешательств. Выходит, что "люди в креслах" нажились и на медицинском страховании. Местные врачи "запели" Гусевой 900 долларов за все предоставленные услуги. Турецкие специалисты хотели, похоже, "нажиться" на травмированной спортсменке. И кто это должен был оплачивать? Спортсменка? Почему Гусева должна была вынимать деньги из собственного кармана из-за непрофессионализма наставника, не позволившего травмированной дзюдоистке пропустить тренировочный сбор?



Награждение Ирины Гусевой в родном Ровно / Фото из фейсбука спортсменки

К счастью, Ирине повезло, она поехала в другую клинику, где все обошлось всего в 50 долларов. Во всей этой ситуации дзюдоистку даже не сопровождал тренер. Он даже не поинтересовался здоровьем своей подопечной после того, как в Украине ей сделали операцию, которую она, конечно же, оплатила сама.

"Дала своему тренеру 10% за паралимпийское вознаграждение"

Это была предыстория, чтобы понять, какой беспорядок в целом происходит в украинском паралимпийском спорте. Вернемся к 10%. Гусева публично рассказала о переводе ее на полставки, а впоследствии и в заявлении пойти в декрет, только потому, что она отказалась отдавать эти 10% из вознаграждения местных средств.

Однако здесь Гусева открыла еще одну сторону коррупционных действий руководителей.

Я нигде не говорила о том, что дала своему тренеру 10% за паралимпийское вознаграждение. А это 8 тысяч долларов. Я принесла лично в тот день, когда мне на счёт поступили деньги. Я не знаю, куда дальше он дел эти средства. Сначала я умалчивала эту информацию, понимая всю их серьезность. Я готова отвечать за свои слова в суде под присягой.

Следует знать! "Инваспорт" – это система, разработанная в Украине председателем Паралимпийского комитета Украины Валерием Сушкевичем для людей с инвалидностью. Учреждения системы "Инваспорт" занимаются развитием в Украине спорта высших достижений среди лиц с инвалидностью и физкультурно-спортивной реабилитацией лиц с инвалидностью.

"Лично я отдавала проценты по паралимпийской медали за Рио и Токио. После Паралимпиады в 2016-м я отдала эти 10% можно сказать, что добровольно. На меня никто не давил, мне никто не угрожал. Ведь я только в 2015 году пришла в сборную, выиграла второе место и была приятно удивлена призовыми, которые получила, после чего ко мне подошел тренер со словами: "Надо отдать 10% за медаль для премий в Укрцентре "Инваспорт" бухгалтеров, массажистов". Тогда мне было не жалко отдать эту часть денег", – добавила дзюдоистка.

Обратите внимание! Ирину Гусеву перевели на 0,5 ставки после того, как она стала единственной из украинских дзюдоистов, получившей "серебро", а не "бронзу" на Паралимпиаде. Отметим, что спортсменка до сегодняшнего дня не получила ответа, почему "люди в креслах" перевели ее на полставки.



По мнению дзюдоистки, причина такого решения одна – отказ отдавать эти 10% от городских денег.



Призовые за паралимпийские медали в Токио по дзюдо / Фото из фейсбука Ирины Гусевой

Гусева уже не была уверена, что наставник передал эти 8 тысяч долларов в Киев, ведь к ней так резко изменилось отношение руководства.

Дзюдоистка звонила президенту Спортивной федерации незрячих Украины Любови Жильцовой, чтобы узнать о своем будущем в спорте. Однако ответ ее шокировал: "Пиши заявление на 3 года на декрет и мы тебя знать не хотим. Никакой стипендии ты не получишь и даже тренером работать не сможешь".

Гусева с удивлением выслушала этот ответ и до сих пор не понимает, почему все так резко изменилось. Ведь считает себя вообще не конфликтным человеком, это может подтвердить и окружение спортсменки.

"Я всегда выполняла все условия контракта, никогда не поднимала тем выплат операций, которые я самостоятельно оплачивала. И вообще после того, как они меня отправили в декрет, я взяла эти 0,5 ставки без разговоров и конфликтов. Хотя на момент подписания контракта уже была беременна. По закону они не имели права меня понижать в ставке. Ведь физически я уже имела срок, но узнала о беременности через неделю после того, как уже подписала контракт", – отметила дзюдоистка.

Олимпийцы, с которыми я общаюсь, вообще шокированы этой ситуацией. Они говорили, что у них такого нет. В олимпийском спорте Украина получает небольшое количество медалей, а вот в нашем паралимпийском это количество может достигать 100 наград. Поэтому вот эти большие гонорары не столь интересны этим великим людям. Отмечу, что эти 10% берутся не только с медалистов, но и с тренера и всего персонала, который работает на контракте в Укрцентр "Инваспорт". Как подтверждают доказательства переписки Инны Визир с тренером, то в команде отдают даже 30%. То есть, 10% – это еще не порог. Коррупция существует везде, просто люди боятся об этом говорить.

Любопытно, что свою историю Гусева рассказала 26 марта. А уже 7 апреля на странице Национального комитета спорта людей с инвалидностью в фейсбуке появился странный сюжет под названием "Личная обида или массовый буллинг дзюдоистов?".

Личная обида или массовый дзюдоистский буллинг: смотрите видео

Мы поинтересовались, что Гусева думает по поводу этого сюжета. Ведь здесь на камеру спортсмены вежливо высказываются относительно тренера и ситуации. Такая "псевдоидилия".

"Невооруженным глазом видно, что это заказной сюжет. Спортсмены, которые давали комментарии, являются атлетами очень высокого уровня. Раньше мы хорошо общались с ними. Но большинство из них просто напуганы, что потеряют основную работу, если прервут свое молчание. Спортсмены боятся, что дело замнут, а они останутся без работы, стипендий и даже возможности работать где-то в тренерской деятельности... В "Инваспорте" теперь очень пристально следят за всеми атлетами, их сообщениями, лайками в соцсетях, поэтому многие просто боятся публично высказываться. И это касается не только дзюдо", – рассказала Гусева.

Однако Ирина не стала отрицать слова Назаренко и Хоравы по поводу наставника. По ее словам, тренер будет нормально относиться к спортсмену, если видит в нем потенциального медалиста. Так было когда-то и с ней, но до пяти операций на плече. Дальше он не верил в дзюдоистку, поэтому перестал ее вообще тренировать.

"У меня с ним был более трудный путь, чем у них. Они боятся даже признать, что у меня был тяжелый путь с постоянными травмами. Они даже в такой форме боятся меня поддержать, ведь знают, как это обернется против них самих", – высказалась. Ирина.

Также Гусева рассказала интересную и важную деталь этого сюжета.

Более того, в этот день, когда пришли журналисты, в зале свои сборы проходил Марченко. Юра попытался нагрузить колено, которое было травмировано, но сделал это немного раньше времени. После чего его начали возить по больницам на обследование. Снимать сюжет пришли именно в тот день, когда Марченко как раз был в больнице. Если бы Марченко был в тот момент в зале, то ни один спортсмен не сказал бы на камеру того, что сказал. Все ведь всё знают. И он бы рассказал свою историю. Поэтому к этому сюжету очень много вопросов.

Растут ли ноги от Сушкевича? Да. Говорят, что у него есть дом в Майами. Здесь крутятся просто колоссальные суммы, ведь один руководитель не только паралимпийцев, но и дефлимпийцев. Если считать те 10%, то нужно считать даже не от количества наград, ведь каждый из персонала тоже отдает эти проценты. Поэтому понятно, для чего уравняли призовые за медали между паралимпийцами и олимпийцами. Это все выгодно вышестоящим людям. Когда-то даже не задумывалась над этим вопросом.

Также Гусева рассказала историю с переездом Марченко, которому город должен был выплатить 48 тысяч гривен за второе место. Но заявление, которое Марченко написал на перевод, где-то якобы потерялось в Укрцентре "Инваспорт". Через год они не нашли возможности официальным приказом перевести его в другую область. Есть чиновник, не исполнивший свою обязанность. Это привело к тому, что человек потерял деньги, которые он честно заработал своим трудом.

"Когда он пытался как-то решить этот вопрос, подойдя к тренеру и звонил Любовь Васильевне, его просто начали притеснять. Такое отношение лишний раз показывает, что там никто никого не боится. Тренер позволяет, потому что позволяют ему высшие руководители, а Жильцова позволяет себе такое, потому что позволяет Сушкевич. Что делает Сушкевич? Он за 2 месяца с того момента никак не отреагировал. Начальница нашего "Инваспорта" Скугарева Оксана тоже никак не отреагировала. По-человечески никто ничего не объяснил и даже не извинился из-за этой ситуации, а начали через унижение и моральное давление. Более чем уверена, что Сушкевич вообще не давал этого комментария, а просто написали, чтобы была хоть какая-то его реакция", – рассказала Ирина.

Валерий Сушкевич рассказал о внутренней комиссии, которая будет проводить расследование. Комиссия из кого? Из той же Любови Васильевны, тренера или может Загребу возьмут, главного тренера Емельянова? Лично мне не было ни одного звонка от тренера, Жильцовой или Сушкевича.

Важно! Гусева высказалась по поводу нейтрального комментария "Инваспорта" и заявила, что не имеет никаких претензий. Ведь дзюдоистка много общалась с его директором Андреем Александровичем, который понимает и знает всю ее ситуацию. Руководитель "Инваспорта" как мог помогал спортсменке.

Паралимпийский комитет закрыл комментарии

Еще одна реакция Паралимпийского комитета – закрытые комментарии под публикацией сюжета об Ирине Гусевой. Это касается и поста о Сергее Емельянове. Оба спокойно приняли этот факт.



Закрыли комментарии под публикациями / скриншот из Национального паралимпийского комитета Украины

"Якобы эта страница не для тех, кто льет грязь, а для освещения побед наших спортсменов. О закрытии комментариев мне рассказала моя подруга, комментарий которой удалили и вообще заблокировали ее страницу. Теперь она не может просмотреть ни одной публикации на странице Паралимпийского комитета". На заявление спортсменов откликнулись 4 депутата, среди которых Жан Беленюк и Ольга Саладуха. Они хотят создать независимую комиссию, которая будет состоять из представителей следственных органов, депутатов и выслушает две стороны", – ответила спортсменка.

Емельянов рассказал, что это только начало, ведь в комментарии прибежало много его знакомых, которые тепло отзывались о его работе и помощи нашей армии.

Мы подняли такую большую тему о коррупции, поэтому мы готовы, что на нас будут лить еще больше грязи. Еще вчера мы были паралимпийскими чемпионами, а сегодня уже будем наркоманами, алкоголиками. Мы же понимаем, что все управляющие – это люди, которым давно уже за 50 лет. Мы, молодые спортсмены, изменим к лучшему этот параспорт, сделаем его новым, бескоррупционным, где будут уважать спортсменов.

Паралимпийский комитет Украины сделал все, чтобы страна потеряла титулованную спортсменку Ирину Гусеву. Дзюдоистка окончила свой спортивный путь на испорченной ноте. Разве так нужно поступать с нашими атлетами? Так много вопросов, а так мало ответов!

В настоящее время Ирина наслаждается материнством. В будущем Гусева хотела бы развивать свой вид спорта для маленьких детей в садах и открыть свою школу.

Отметим! Не только Гусева, Марченко и Емельянов открыли рот. Дефлимпийская чемпионка по карате Инна Визир на фоне этой огласки тоже обвинила тренера Николая Богодистого в вымогательстве денег. Историю Визир можно прочитать по ссылке на ее страницу в фейсбуке.

Коррупция на каждом шагу: история Сергея Емельянова

Паралимпийский чемпион Сергей Емельянов эксклюзивно поделился своей историей. Она очень похожа на ту, которую нам рассказала Ирина Гусева. И снова реакция Паралимпийского комитета неприятно поражает. Там обвинили спортсмена в клевете и вроде "грязи", которой он облил своего тренера. Но параканоэ управляют тоже не "милые" и "пушистые" люди. Поэтому вместе с Емельяновым развенчиваем все обвинения в сторону нашего чемпиона.

Все началось с того, как Емельянова "кинули" перед чемпионатом Европы. Сергей вернулся в Украину после начала полномасштабного вторжения, готовился к соревнованиям, на которые так и не попал. Об этом он узнал от Елены Зайцевой, но отнюдь не от тренера.

"Я тогда был немного в шоке, ведь готовился на этот ЧЕ с очень сильным желанием победить и поднять наш флаг для военных. Для погибших собратьев, ведь война забрала моего друга. Я думал, чтобы не произошло, но я должен выиграть и поднять этот флаг, который полностью был расписан 47-м батальоном. Эта победа должна была быть для погибшего побратима, у которого был позывной "Крымский". Я предлагал Зайцевой, что поеду за свой счет. На что она ответила, что на соревнования едут только топовые спортсмены, которые тренируются. Получается, что я не топовый спортсмен и таким образом я не еду. И получается, что не тренировался. Хотя я сбрасывал тренеру, что прошел 200 метров за 40 секунд, а это первое место на чемпионате мира. Я уже молчу о ЧЕ. В тот день, когда в Мюнхене проходил ЧЕ, делал для себя контрольный старт. Так вот, я прошел дистанцию на секунду быстрее победителя из Испании".



Сергей Емельянов / фото из фейсбука спортсмена

29-летний спортсмен также рассказал, что он тоже, как и Гусева, с травмами принимал участие в соревнованиях. Тренеров не очень интересует состояние здоровья атлетов, для них главное результат и деньги.

"Емельянов вспомнил, как в 2018 году выступал с инфекцией в ноге, а по всему телу была крапивница. Так что я не мог спать перед финалом ЧМ, было очень плохо. Главный тренер говорил: "Ты выиграешь, а потом будем тебя лечить". Ноги и руки опухли, моя левая нога не влезала в протез. У них в приоритете, чтобы кто-то принес медаль. Потому что они сидят и подсчитывают, сколько это будет средств, сколько это новых квартир, автомобилей можно за них приобрести. Они обесценивают сам спорт. Они делают из этого бизнес", – рассказал Сергей.

"Если не хочешь платить 10%, то вписываешь в контракте мою жену"

Емельянов также столкнулся с этими коррупционными схемами в украинском паралимпийском спорте. Впервые это было в 2016 году, когда тренер сказал отдать 10% от заработанной суммы. Но тогда Сергей ответил отказом, ведь к этому моменту уже потратил эту сумму. По словам гребца, он вообще не понял, кому и зачем должен отдавать честно заработанные деньги.

Уже в следующем году Емельянова поставили перед фактом – или отдает 10%, или не видать ему стипендии.

На мой взгляд, это чистой воды шантаж. С этого года я начал отдавать 10% за чемпионат мира и Европы. Делал это до 2019 года. Потом тренер сказал мне: "Если не хочешь платить 10%, то вписываешь в контракт мою жену". Конечно, жена наставника получает чуть больше, чем 50% от главного тренера, она становится вторым тренером. Кошелек семьи тогда вдвое увеличивается.

По словам Емельянова, она оказалась неквалифицированным тренером, хотя получила диплом, но даже не знает элементарных вещей. Она ни разу не сидела в байдарке, никогда не занималась греблей.



Сергей Емельянов / фото из фейсбука спортсмена

"Тренер возил семью на сборы за государственные средства": космические премии для семьи Загребы

Когда мы ехали за границу, они брали с собой еще своего сына. Конечно, они ехали за государственные средства. Жена и сын главного тренера получали суточные, зарплату, а еще получают стипендию за паралимпийку. Для них наши сборы было отдыхом: ездили по магазинам, их жизнь была настоящим кайфом. В 2018-м в Испании был момент, когда жена тренера купила сумочку от "Valentino". Все понимали, сколько она стоит и за чьи деньги была куплена.

Емельянов рассказал, какую премию получила супруга наставника на момент Токио. А это на секундочку аж 2 миллиона 216 тысяч гривен.

По мнению спортсмена, деньги сильно изменили наставника Загреба, которые впоследствии стали для него во главу угла.

После Токио тренер привез в "Инваспорт" Днепра только за параканоэ 48 тысяч долларов отката. Тренер сам формирует систему коррупции, требуя эти 10%. А если ты не отдаешь их, то очень быстро делают проблемы. Я присутствовал в момент, когда человеку просто так оставили лишь 0,25 ставки заработной платы, потому что они так захотели.

"Впоследствии Загреба стал главным тренером еще и в академической гребле. А это значит, что денег тоже стало вдвое больше. Если спортсмены берут хотя бы три медали из Европы и мира, это ориентировочно 450 тысяч гривен. И это от команды параканоэ. Если прежде всего еще и брать две медали из Европы и мира в академическом, то это будет тоже около 300 тысяч гривен. Через год ему заходило только по премиям более 700 тысяч. Это я уже не считаю зарплату, стипендию и суточные, когда мы находимся за границей. В прошлом и этом году, когда мы были на сборах, они получали суммарно на карточки 257 тысяч гривен в месяц. Наши военные кладут свою жизнь, здоровье и получают гораздо меньше. За что они получают такие сумасшедшие средства? Я не знаю. И это только вот на 3 человека, которые были на сборах: тренер, его жена и их ребенок", – добавил Емельянов.

Не последнее место в этой коррупционной системе занимает Елена Зайцева, которая очень радовалась сумме, которую Загреба привез последний раз: "Какая команда параканоэ классная, ведь привезла первой 10% отката". Как вообще так может быть?

Естественно, эти средства летят по фондам. Будем реалистами, у Зайцевой очень много структур и ФЛП: турфирмы, страховые компании и благотворительные фонды, где прокачиваются эти все деньги. Валерий Михайлович Сушкевич также мог знать все. Выходит, что он на это все дает "добро". Они отмывают государственные средства, а не свои. Это деньги, получаемые от людей, которые платят налоги. Если они уже сунули свою руку в эти средства, то считают, что это уже их деньги. Они могут сломать карьеру даже очень перспективному спортсмену, который может стать паралимпийским чемпионом. Если он им не понравится, они сломают ему карьеру и на этом все. Если единственный Паралимпийский комитет говорит тебе, что ты им не нужен. То понимаешь, что в украинском спорте тебе уже не место.

От государства паралимпиец получает только пенсию в размере 2,5 тысячи гривен. Поэтому становится понятно, почему спортсмены так сильно боятся говорить. Ведь останутся жить только на пенсию.

Емельянов рассказал о случаях, когда спортсменам угрожали только потому, что они ставили лайк под моим постом.

Им угрожали, что заберут стипендию, зарплату или выгонят из сборной. Выходит, что они никак не отличаются от рашистов. Если спортсмен паралимпиец не может говорить, его никто не слушает, то о чем говорить. Когда ты приходишь с вопросом в Инваспорт, а тебя посылают и еще угрожают, как было со мной.

Но не только соревнованиями с травмами и коррупцией единой. Емельянов рассказал о ситуации, как попал в больницу. После чего получил телефонный звонок с претензиями: "Чего мы не знаем, что ты попал в больницу? Ты должен был нас предупредить". После этого я понял, что хочу вернуться в украинский спорт, но только тогда, когда мы выгоним всех коррупционеров, сделаем хорошее отношение к спортсменам, когда их будут слышать, а не насмехаться и использовать, как дойных коров. Я хочу всех привлечь к ответственности и даже посадить за это. Ведь по их действиям есть очень много статей.

Емельянов продал золотую медаль для помощи армии, но получил "на орехи" от руководства

Если об этих нюансах знали только в окружении спортсмена, то о его проданной золотой медали слышали многие украинцы. Однако и здесь коррупционные чиновники запихнули свои руки.

Емельянов получил звонок со словами: "Ты что не мог нам сказать, что ты будешь ее продавать. Мы может бы тоже что-нибудь придумали. А теперь сам продавай со своей Соломией. Мы ничем помогать не будем". Сергей рассказал, что был шокирован таким звонком, ведь он честно получил эту награду и может делать что захочет с ней.

Около месяца тогда уже шла война, поэтому этот звонок меня шокировал. Каким боком они вообще к моей награде. Я хочу ее продаю, хочу выброшу в помойку, хочу подарю ее ребенку. Могу делать с ней все, что угодно. Лишь позже узнал, кто мне звонил по телефону. Это была пресс-атташе Паралимпийского комитета.

Выходит, что на этом фоне продажи "золота" Паралимпийский комитет хотел себя пропиарить. Но не вышло. По словам Емельянова, в последние месяцы он вообще ничего не слышал о помощи военным от Паралимпийского комитета. Что тут говорить, если они ни разу не позвонили Сергею, зная, что он вернулся в Украину.



Сергей Емельянов с "золотом" в Токио / Фото из фейсбука спортсмена

В начале полномасштабного вторжения многим паралимпийцам требовалась помощь Комитета, но они еще раз доказали, что этих людей интересуют деньги, а не жизнь спортсменов.

Любопытно! Емельянов продал свою золотую награду за свыше 1 миллиона гривен, а точнее 30 тысяч долларов. За которые купили три автомобиля, 50 бронежилетов, 6 тепловизионных прицелов, пару тепловизоров, аптечек и медикаменты. Затем наш чемпион насобирал деньги и купил для наших военных дрон для учений, чтобы защитники могли учиться им управлять. После этого Емельянову удалось приобрести для 47-й бригады внедорожник Nissan Pathfinder 2007 года. Также собирал в помощь 25-й и 50-й бригадам. Эти бригады были за Бахмутом, вблизи Горловки. Затем спортсмен помогал бригаде в Запорожском направлении. А его знакомый погиб под Светлодарском, для которого он так сильно хотел поднять украинский флаг.

В 2017-м году Емельянов столкнулся с похожей проблемой, когда на своей лодке набил надпись "Крым – это Украина". За что впоследствии получил большой выговор и от пресс-атташе, и от Сушкевича.

Он потом звонил мне и говорил: "Ты знаешь, что ты украл деньги у АТОшников? Ты знаешь, сколько здесь денег вбахали у тебя, чтобы ты поехал на этот Кубок мира?" На что я ответил: "Конечно нет. Каким я образом украл эти деньги?". Но видно эта тема с Крымом его очень затронула. Ни для кого не секрет, что в Евпатории была паралимпийская база. Она потом перешла в Россию. Может быть, даже и сейчас работает. Налоги они также платили России, а потом эти налоги разворачивались и летели к нам в виде ракет.

Обратите внимание! В фейсбуке опубликовали официальные документы, подтверждающие, что паралимпийская база в Крыму перешла в реестр России.

После публичного заявления из Емельянова сделали предателя Украины. Паралимпийский комитет вспомнил историю, как несколько лет назад Сергей предлагал себя Азербайджану.

Однако спортсмен опроверг нам эту информацию. Емельянов не собирался выступать за другую сборную, потому что хотел приносить свои достижения для родной страны. Но через некоторое время "люди в креслах" решили сами определить судьбу гребца и сделаете все, чтобы Емельянову было нельзя выступать в украинской сборной.

Теперь Сергей живет в Грузии, где тренирует детскую юношескую сборную. Емельянов решил, что можно побеждать, зарабатывать за другую страну. Но таким образом, он сможет зарабатывать деньги и перечислять их на ВСУ.



Емельянов активно помогает ВСУ / Фото из фейсбука спортсмена

Спортсмен рассказал, что не собирается менять свое гражданство, он как был, так и будет украинцем. Речь идет только об изменении спортивного гражданства.

Однако для того, чтобы побеждать, Емельянову нужно отсидеть 3 года без соревнований. Ведь украинская сторона сделала все, чтобы не дать открепление Сергею. Выходит, что Паралимпийский комитет Украины не хочет, чтобы тот помогал украинской армии.

"Хотели 90 тысяч долларов в виде лодок и 10 тысяч долларов в карман"

Президент Федерации каноэ Украины Игорь Сливинский заявил, что не будет давать Емельянову открепление, ведь за него ему не заплатили. А как видим, что в нашем Паралимпийском комитете никто бесплатно ничего не сделает.

Сливинский сначала сказал Емельянову, что его открепление обойдется в 10 комплектов лодок. Однако это был не окончательный вердикт. Впоследствии Сливинский захотел уже комплектов лодок на 90 тысяч долларов и еще 10 тысяч долларов ему в карман.

Выходит, что и здесь коррупция. Они хотели потом лодки сделать под видом гуманитарной помощи, чтобы потом их купить еще раз. Украина купила бы эти лодки еще раз, а руководители удвоили заработанную сумму в кошельках. Федерация Грузии заявляла, что сразу на такую сумму купить лодки не смогут. Но если вы хотите, то мы готовы платить, но не в 2022 году. Ведь делать эти лодки нужно минимум полгода. Сливинскому все равно, буду выступать или нет. Придется ждать три года, ведь мне просто принципиально никто не даст это открепление.

Национальный паралимпийский комитет Украины прибег даже к тому, что выставил фото Емельянова с отдыха. Вроде бы, пока в Украине война, спортсмен "тяжело" работает на отдыхе за границей. Однако и здесь "раздули из мухи слона", не разобравшись в ситуации.

Интересно, что страница жены Емельянова уже несколько лет является приватной. Поэтому наблюдать за публикациями могут только подписанные на нее люди. Сергей рассказал, что догадывается, кто из спортсменов мог сделать эти скриншоты, поэтому уже удалили этого человека.

После того как Емельянова не взяли на ЧЕ, у него был месяц ежегодного отпуска. Поэтому он вместе с семьей решил уехать на короткий отдых за границу, чтобы хотя бы на пару дней отдохнуть от взрывов и ракетных обстрелов. Закон Украины спортсмен не нарушал, ведь не является военнообязанным.

Спортсмен не вез семью на отдых, как это делает главный тренер сборной. Тем более, что в течение многих месяцев Емельянов не только успевал тренироваться, но и наездил на своей машине около 100 тысяч километров, чтобы завезти ребятам помощь на фронт.

Мы поехали за честно заработанные деньги после 2021 года, я их не украл. Не возил за государственные средства свою семью. Это была обычная поездка на 5-6 дней за границу после месяцев взрывов в Украине. За это время я наездил на своем автомобиле около 100 тысяч километров. Я приезжал домой, загружался и уезжал снова. И так каждый день. И даже тогда я находил время для ежедневных тренировок. Но мне сказали, что я не топовый атлет, не тренируюсь, поэтому я понял, что никому здесь не нужен.

Хотелось бы услышать и увидеть публично официальные документы, как за этот год полномасштабного вторжения Паралимпийский комитет помог нашим военным.

Наши чемпионы двумя руками взялись за это дело, которое уж точно не смогут замять те, кому оно не выгодно. Интересно, сколько еще спортсменов смогут прервать свое молчание, когда на кону стоит их спортивная карьера?