Шевченко больше не пригласит: скандальную звезду обвиняют в коррупции и договорных матчах

Легенда мирового футбола Самуэль Это'О рискует попасть за решетку. Бывший форвард Барселоны, выполняющий ныне функции чиновника, может потерять свой пост и свободу.

Президент Федерации футбола Камеруна (ФФК) Самуэль Это'О словно магнитом притягивает к себе всевозможные скандалы. Легендарный форвард обвиняется в коррупции и договорных матчах.

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Это'О в центре нового скандала

Футбольная лига Камеруна призвала президента ФИФА Джанни Инфантино отстранить звезду от должности. Об этом сообщает издание Marca.

В письме президенту ФИФА, экс-форвард Барселоны обвиняется в коррупции, а также организации договорных матчей. Также отмечается, что Это'О подозревается в нецелевом использовании средств федерации. Поводом для подозрений стало засекречивание сделок с новым техническим спонсором.

Однако сам Это'О не собирается покидать пригретую должность. По крайней мере, до следующих выборов президента федерации, которые состоятся через два года, камерунец надеется удержаться в кресле.