Президент Федерації футболу Камеруну (ФФК) Самуель Ето'О ніби магнітом притягує до себе різноманітні скандали. Легендарного форварда звинувачують в корупції та договірних матчах.
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Ето'О в центрі нового скандалу
Футбольна ліга Камеруну закликала президента ФІФА Джанні Інфантіно відсторонити зірку від посади. Про це повідомляє видання Marca.
У листі президенту ФІФА, ексфорварда Барселони звинувачують у корупції, а також організації договірних матчів. Також зазначається, що Ето'О підозрюється у нецільовому використанні коштів федерації. Приводом для підозр стало засекречення угод з новим технічним спонсором.
Проте сам Ето'О не збирається залишати пригріту посаду. Принаймні, до наступних виборів президента федерації, які відбудуться через два роки, камерунець сподівається втриматися в кріслі.
- Нагадаємо, що на днях з'явилася інформація, що Самуель Ето'О збирається відвідати Москву. В столиці країни-терористки відбудеться товариський матч збірної Росії та Камеруну.
- А серпні цього року колишній форвард взяв участь в благодійному матчі Game4Ukraine. Будемо сподіватися, що Андрій Миколайович більше не буде запрошувати на поєдинки зірок із такою сумнівною репутацією.