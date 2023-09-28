Президент Федерації футболу Камеруну (ФФК) Самуель Ето'О ніби магнітом притягує до себе різноманітні скандали. Легендарного форварда звинувачують в корупції та договірних матчах.

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Ето'О в центрі нового скандалу

Футбольна ліга Камеруну закликала президента ФІФА Джанні Інфантіно відсторонити зірку від посади. Про це повідомляє видання Marca.

У листі президенту ФІФА, ексфорварда Барселони звинувачують у корупції, а також організації договірних матчів. Також зазначається, що Ето'О підозрюється у нецільовому використанні коштів федерації. Приводом для підозр стало засекречення угод з новим технічним спонсором.

Проте сам Ето'О не збирається залишати пригріту посаду. Принаймні, до наступних виборів президента федерації, які відбудуться через два роки, камерунець сподівається втриматися в кріслі.