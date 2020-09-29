31-летний украинский форвард "Коньяспора" Артем Кравец признался, что не успел развестись с женой Анной из-за карантина. Сейчас пара думает о том, чтобы сохранить отношения.

На представлении в "Динамо" футболист был с кольцом и заявил, что вернулся ради жены и семьи. Это многих удивило, ведь ранее Артем и его жена Анна объявили о разводе.

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А уже после возвращения форварда в Турцию именно Анна опровергла информацию о конфликте с Луческу и руководством клуба. Сейчас и сам игрок в интервью ТК "Футбол" окончательно прояснил ситуацию.

"У нас была история, на которую повлияли расстояние и карантин. Где-то не совсем понимали друг друга. На данном этапе у нас хорошие отношения. У нас семья, дети. О разводе мы не думаем. Все выяснили и теперь думаем только о том, чтобы сохранить отношения. Из-за карантина мы не успели расстаться, а сейчас все наладилось", – сказал Кравец.

Что известно о семье Кравец

По информации СМИ, Артем и Анна познакомились в 2008 году. Через два года влюбленные поженились.

У него с женой двое детей – Владислав и Иван, которые родились в 2017 году. Крестными родителями являются футболисты Евгений Хачериди и Евгений Макаренко.