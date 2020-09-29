31-річний український форвард "Коньяспора" Артем Кравець зізнався, що не встиг розлучитися з дружиною Анною через карантин. Зараз пара думає про те, щоб зберегти відносини.

На представленні в "Динамо" футболіст був з обручкою і заявив, що повернувся заради дружини і сім'ї. Це багатьох здивувало, адже раніше Артем і його дружина Анна оголосили про розлучення.

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А вже після повернення форварда до Туреччини саме Анна спростувала інформацію про конфлікт з Луческу і керівництвом клубу. Зараз і сам гравець у інтерв'ю ТК "Футбол" остаточно прояснив ситуацію.

"У нас була історія, на яку вплинули відстань і карантин. Десь не зовсім розуміли один одного. На даному етапі у нас хороші відносини. У нас сім'я, діти. Про розлучення ми не думаємо. Все з'ясували і тепер думаємо тільки про те, щоб зберегти відносини. Через карантин ми не встигли розлучитися, а зараз все налагодилося", – сказав Кравець.

Що відомо про сім'ю Кравець

За інформацією ЗМІ, Артем та Анна познайомилися у 2008 році. Через два роки закохані одружилися.

У нього з дружиною двоє дітей – Владислав та Іван, які народилися у 2017 році. Хрещеними батьками є футболісти Євген Хачеріді та Євген Макаренко.