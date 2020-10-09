Коронавирус добрался до молодежной сборной Украины: кто заболел
Коронавирус добрался и до лагеря молодежной сборной Украины по футболу. В ближайших матчах наставник "сине-желтых" Руслан Ротань не сможет рассчитывать на четырех футболистов.
Главный тренер команды Руслан Ротань сообщил, что не может рассчитывать на четырех игроков в матчах отбора на Евро-2021 из-за положительных тестов на коронавирус. Об этом он заявил в комментарии "Футбол NEWS".
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Кто не сыграет за "молодежку" из-за COVID-19
- Олег Билык ("Александрия")
- Владислав Бабогло ("Александрия")
- Богдан Вьюнник ("Шахтер")
- Олег Очеретько ("Мариуполь")
У первых троих обнаружили COVID-19, поэтому они уже на самоизоляции. В то же время Очеретько жил с Вьюнником, поэтому по правилам он тоже должен пойти на самоизоляцию.
Какие матчи молодежная сборная Украины сыграет в октябре
Пятница, 9 октября. 18: 30. Украина – Румыния
Вторник, 13 октября. 20:00. Северная Ирландия – Украина