Коронавирус добрался и до лагеря молодежной сборной Украины по футболу. В ближайших матчах наставник "сине-желтых" Руслан Ротань не сможет рассчитывать на четырех футболистов.

Главный тренер команды Руслан Ротань сообщил, что не может рассчитывать на четырех игроков в матчах отбора на Евро-2021 из-за положительных тестов на коронавирус. Об этом он заявил в комментарии "Футбол NEWS".

К теме: В "Шахтере" еще 9 случаев COVID-19: Марлос и Коваленко поедут в сборную Украины

Кто не сыграет за "молодежку" из-за COVID-19

Олег Билык ("Александрия")

Владислав Бабогло ("Александрия")

Богдан Вьюнник ("Шахтер")

Олег Очеретько ("Мариуполь")

У первых троих обнаружили COVID-19, поэтому они уже на самоизоляции. В то же время Очеретько жил с Вьюнником, поэтому по правилам он тоже должен пойти на самоизоляцию.

Какие матчи молодежная сборная Украины сыграет в октябре

Пятница, 9 октября. 18: 30. Украина – Румыния

Вторник, 13 октября. 20:00. Северная Ирландия – Украина

Сборная Украины сохраняет лишь математические шансы на выход на Евро-2021. Подопечным Ротаня нужно одержать две подряд победы. Причем Румынию нужно победить с разницей в три и более мячей.