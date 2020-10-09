Коронавірус добрався до молодіжної збірної України: хто захворів
Коронавірус добрався і до табору молодіжної збірної України з футболу. У найближчих матчах наставник "синьо-жовтих" Руслан Ротань не зможе розраховувати на чотирьох футболістів.
Головний тренер команди Руслан Ротань повідомив, що не може розраховувати на чотирьох гравців у матчах відбору на Євро-2021 через позитивні тести на коронавірус. Про це він заявив у коментарі "Футбол NEWS".
До теми: У "Шахтарі" ще 9 випадків COVID-19: Марлос і Коваленко поїдуть у збірну України
Хто не зіграє за "молодіжку" через COVID-19
- Олег Білик ("Олександрія")
- Владислав Бабогло ("Олександрія")
- Богдан В'юнник ("Шахтар")
- Олег Очеретько ("Маріуполь")
У перших трьох виявили COVID-19, тому вони уже на самоізоляції. Водночас Очеретько жив з В'юнником, тому за правилами він теж має піти на самоізоляцію.
Які матчі молодіжна збірна України зіграє у жовтні
П'ятниця, 9 жовтня. 18:30. Україна – Румунія
Вівторок, 13 жовтня. 20:00. Північна Ірландія – Україна
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