Коронавірус добрався і до табору молодіжної збірної України з футболу. У найближчих матчах наставник "синьо-жовтих" Руслан Ротань не зможе розраховувати на чотирьох футболістів.

Головний тренер команди Руслан Ротань повідомив, що не може розраховувати на чотирьох гравців у матчах відбору на Євро-2021 через позитивні тести на коронавірус. Про це він заявив у коментарі "Футбол NEWS".

До теми: У "Шахтарі" ще 9 випадків COVID-19: Марлос і Коваленко поїдуть у збірну України

Хто не зіграє за "молодіжку" через COVID-19

Олег Білик ("Олександрія")

Владислав Бабогло ("Олександрія")

Богдан В'юнник ("Шахтар")

Олег Очеретько ("Маріуполь")

У перших трьох виявили COVID-19, тому вони уже на самоізоляції. Водночас Очеретько жив з В'юнником, тому за правилами він теж має піти на самоізоляцію.

Які матчі молодіжна збірна України зіграє у жовтні

П'ятниця, 9 жовтня. 18:30. Україна – Румунія

Вівторок, 13 жовтня. 20:00. Північна Ірландія – Україна

Збірна України зберігає лише математичні шанси на вихід на Євро-2021. Підопічним Ротаня потрібно здобути дві поспіль перемоги. Причому Румунію потрібно перемогти з різницею в три та більше м'ячів.