Коронавирус бьет по сборной Норвегии: известный лыжник может не выступить в Пекине из-за COVID

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер не сможет вовремя прибыть в Пекин. У спортсмена диагностировали коронавирус.

Новый удар для сборной Норвегии

С каждым днем до начала Олимпиады-2022 ситуация в сборной Норвегии по лыжным гонкам все хуже. Коронавирус стремительно распространяется в команде.

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Представители Норвегии должны были вылететь в Пекин еще 27 января. Однако 23 января тренер сборной по спринту Ариль Монсен вернулся в Норвегию, где сдал положительный тест на коронавирус.

Впоследствии норвежская федерация сообщила, что мужская команда не полетит запланированным чартерным рейсом. А все лыжники два дня сдавали экспресс-тесты.

Позже вирус обнаружили еще у двух лыжниц: Хайди Венг и Анне-Кьерсти Кальво.

27 января норвежские лыжники сдали повторные тесты. У одного из самых титулованных лыжников команды – Крюгера – обнаружили коронавирус. Спортсмен не сможет вовремя отправиться в Пекин.

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Норвежец сможет поехать в Китай не раньше, чем через 15 дней. Это означает, что он не сможет посоревноваться в скиатлоне, с которого 6 февраля начинается программа лыжных соревнований на Олимпиаде.

"Я немного поговорил с Крюгером. Ни он, ни я ничего не могли придумать. Это печально. Мы сидим в гостиничном номере 22 часа в сутки. Лежим в одиночестве и скрещиваем пальцы, чтобы не получить положительный результат. Радость ушла. Это просто ужасно", – сказал тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам является одной из главных фавориток на Олимпиаде-2022. На прошлых Играх в Пхенчхане норвежцы завоевали 14 медалей в этом виде спорта, среди которых 7 – золотых.

Сборной Норвегии удалось собрать максимальную квоту на Олимпиаду в Пекине – 16 лыжников.

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