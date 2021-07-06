"Король тенниса" разрывает Уимблдон: Федерер повторил уникальный рекорд Надаля

Теннисист Роджер Федерер вышел в 1/4 финала Уимблдона. Швейцарец обновил несколько рекордов, одним из них был уникальный результат Рафаэля Надаля.

Обновил рекорд

На пути к четвертьфиналу Уимблдона Роджер Федерер одолел итальянца Лоренцо Сонего. Швейцарский теннисист всухую разгромил соперника 3:0 (7:5, 6:4, 6,2).

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Опытный Роджер 18-й сыграет в 1/4 финала. Теннисист стал самым возрастным участником пятого круга турнира, а также обновил рекорд по общему количеству выходов в восьмерку сильнейших на "мейджорах" – 58.

На втором месте идет Джимми Конорс – 14 выходов в четвертьфинал. А тройку сильнейших замыкают серб Новак Джокович и британец Артур Гор – 12. Отметим, что Джокович 50 раз выходил в четвертьфинал на "мейджорах".

Победа над итальянцем стала для Федерера 105-й на Уимблдоне. До этого такое же количество побед имел испанец Рафаэль Надаль, установивший такой показатель на Ролан Гаррос.

Соперник Федерера

В четвертьфинале Федерер встретится с победителем матча Хуберт Хуркач (Польша) – Даниил Медведев (Россия). Поединок стартовал 6 июля, но был временно приостановлен из-за дождя. На момент паузы преимущество в счете имел россиянин 1:2 (2:6, 7:6, 3:6). А недоигранный четвертый сет – 4:3.

Напомним, что украинцам не за кого болеть на британском Шлеме. Все украинские теннисистки уже вылетели из турнира. Костюк и Свитолина в один день покинули турнир.