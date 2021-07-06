Оновив рекорд

На шляху до чвертьфіналу Вімблдону Роджер Федерер здолав італійця Лоренцо Сонего. Швейцарський тенісист всуху розгромив суперника 3:0 (7:5, 6:4, 6,2).

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Досвідчений Роджер у 18-те зіграє в 1/4 фіналу. Тенісист став найстаршим учасником п'ятого кола турніру, а також оновив рекорд по загальній кількості виходів у вісімку найсильніших на "мейджорах" – 58.

Цікаво! На другому місці йде Джіммі Конорс – 14 виходів у чвертьфінал. А трійку найсильніших замикають серб Новак Джокович і британець Артур Гор – 12. Відзначимо, що Джокович 50 разів виходив у чвертьфінал на "мейджорах".

Звитяга над італійцем стала для Федерера 105-ю на Вімблдоні. До цього таку ж кількість перемог мав іспанець Рафаель Надаль, який встановив такий показник на Ролан Гаррос.

Суперник Федерера

У чвертьфіналі Федерер зустрінеться з переможцем матчу Хуберт Хуркач (Польща) – Даніїл Медвєдєв (Росія). Поєдинок стартував 6 липня, але був тимчасово призупинений через дощ. На момент паузи перевагу у рахунку мав росіянин 1:2 (2:6, 7:6, 3:6). А недограний четвертий сет – 4:3.

Нагадаємо, що українцям немає за кого вболівати на британському Шоломі. Усі українські тенісистки вже вилетіли з турніру. Костюк та Світоліна в один день покинули турнір.