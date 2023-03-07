Со 2 по 14 марта в сербском курортном городке Врнячка-Баня проходит чемпионат Европы по шахматам. Всего участие в соревновании принимают 484 спортсмена, среди которых было немало шахматистов из Украины, пишет 24 канал.

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Лучше всего стартовали Антон Коробов и Руслан Пономарев. Именно они вместе с азербайджанцем Эльтаджем Сафарли выиграли четыре стартовых тура.

В пятой жеребьевке свело наших топ-шахматистов в одну пару. Партия показалась довольно острой. Коробов, игравший белыми, сначала пожертвовал пешкой, а затем согласился отдать две ладьи.

Видео битвы Коробов – Пономарев полностью:

Впрочем, после этого оказалось, что король Пономарева оказался в ловушке, поэтому авантюра Антона удалась и он выиграл эту партию. Это позволило Коробову возглавить турнирную таблицу.

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Соревнование проходит по швейцарской системе в 11 туров. По итогам чемпионата 23 лучших шахматистов отправятся на Кубок мира ФИДЕ, а также разделят призовой фонд в 100 тысяч евро. 20% от этой суммы (20 000 евро) достанется победителю.