Корги Лойд спрогнозировал победу Украины над Швецией

Болельщики пережили невероятные эмоции, Киев праздновал всю ночь, Виктор Вацко сорвал голос, а корги Лойд был уверен в победе Украины еще до матча. Он верно спрогнозировал проход нашей сборной в следующий раунд плей-офф. Ждем такого же прогноза на матч с Англией!

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Напомним, что перед стартом Евро-2020 вельш-корги по имени Лойд стал бренд-амбасадором букмекерской компании Favbet. Выбор на четвероногого красавца пал не случайно. Лойд – чистокровный представитель родины футбола и пылкий болельщик. Ну, а еще он очень милый.

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