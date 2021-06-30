Корги Лойд спрогнозировал победу Украины над Швецией

30 июня 2021 , 23:23
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Источник:

24 канал

Во вторник, 29 июня, сборная Украины по футболу в напряженном и драматичном матче победила сборную Швеции со счетом 2:1 и вышла в 1/4 чемпионата Евро-2020 на Англию.

Болельщики пережили невероятные эмоции, Киев праздновал всю ночь, Виктор Вацко сорвал голос, а корги Лойд был уверен в победе Украины еще до матча. Он верно спрогнозировал проход нашей сборной в следующий раунд плей-офф. Ждем такого же прогноза на матч с Англией!

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Напомним, что перед стартом Евро-2020 вельш-корги по имени Лойд стал бренд-амбасадором букмекерской компании Favbet. Выбор на четвероногого красавца пал не случайно. Лойд – чистокровный представитель родины футбола и пылкий болельщик. Ну, а еще он очень милый.

Следить за следующими прогнозами Лойда на Евро можно подписавшись на официальную Instagram-страницу Favbet.

Автор: Юрій Семенюк