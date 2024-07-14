Канада – Уругвай 2:2 (по пенальти 3:4)

Голы: Коне, 22, Дэвис, 80 – Бентакур, 8, Суарес, 90+2

Обе команды остановились в шаге от финала. Канадцы уступили действующему чемпиону Аргентине, а уругвайцы – сборной Колумбии, пишет 24 Канал.

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Суарес стал героем встречи

В поединке за "бронзу" подопечные Марсело Бьелсы в эпическом стиле переиграли Канаду. Они спаслись от поражения уже в компенсированное время.

"Небесные" первыми вышли вперед уже на восьмой минуте – Бентанкур после розыгрыша углового с разворота попал точно под перекладину.

Канада быстро отреагировала и смогла сравнять счет в середине первого тайма. Коне также после углового обработал мяч во вратарской зоне и эффектным ударом через себя восстановил паритет.

Этот результат держался почти до конца поединка. На последнем отрезке игры произошла настоящая драма.

На 80-й минуте благодаря голу Дэвида ударом в ближний угол Канада вышла вперед и была в шаге от медалей. Однако легендарный Луис Суарес был против такого сценария.

"Эль Пистолеро" на 90+2 минуте замкнул передачу Хосе Марии Хименеса и перевел игру в серию пенальти. Решающий удар с 11-метровой отметки также записал в свой актив именно форвард Интера Майами.

Смотрите видеообзор матча Канада – Уругвай

Напомним, что в финале Копа Америка встретятся сборные Аргентины и Колумбии. Их поединок состоится 15 июля и начнется в 3:00 по Киеву.