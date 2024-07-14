Канада – Уругвай 2:2 (по пенальті 3:4)

Голи: Коне, 22, Девіс, 80 – Бентакур, 8, Суарес, 90+2

Обидві команди зупинилися за крок до фіналу. Канадці поступилися чинному чемпіону Аргентині, а уругвайці – збірній Колумбії, пише 24 Канал.

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Суарес став героєм зустрічі

У поєдинку за "бронзу" підопічні Марсело Б'єлси в епічному стилі переграли Канаду. Вони врятувалися від поразки вже у компенсований час.

"Небесні" першими вийшли вперед вже на восьмій хвилині – Бентанкур після розіграшу кутового з розвороту влучив точно під поперечину.

Канада швидко відреагувала й змогла зрівняти рахунок у середині першого тайму. Коне також після кутового обробив м'яч у воротарській зоні й ефектним ударом через себе відновив паритет.

Цей результат тримався майже до кінця поєдинку. На останньому відрізку гри відбулася справжня драма.

На 80-й хвилині завдяки голу Девіда ударом у ближній кут Канада вийшла вперед і була за крок до медалей. Проте легендарний Луїс Суарес був проти такого сценарію.

"Ель Пістолеро" на 90+2 хвилині замкнув передачу Хосе Марії Хіменеса та перевів гру в серію пенальті. Вирішальний удар з 11-метрової позначки також записав у свій актив саме форвард Інтера Маямі.

Дивіться відеоогляд матчу Канада – Уругвай

Нагадаємо, що у фіналі Копа Америка зустрінуться збірні Аргентини та Колумбії. Їх поєдинок відбудеться 15 липня та розпочнеться о 3:00 за Києвом.