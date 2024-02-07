Не является основным в Динамо: итальянская Рома хочет приобрести игрока молодежной сборной Украины

Константин Вивчаренко вызвал интерес к себе со стороны римской Ромы. Впрочем, "волкам" надо выиграть конкуренцию у турок, ведь Фенербахче и Бешикташ также хотят видеть у себя защитника Динамо.

В отличие от Шахтера, этой зимой Динамо молчит на трансферном рынке. Команда Шовковского ориентируется на имеющиеся кадры и не собирается кого-то продавать.

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Еще один украинец в Серии А

При этом интерес к футболистам киевлян даже со стороны клубе топ-лиг есть. К примеру, Владислава Ваната хотят видеть в Наполи. Таком стало известно, что еще один игрок "бело-синих" может перебраться в Италию.

Итальянские СМИ приписывают римской Роме интерес к левому защитнику Динамо Константину Вивчаренко. Скауты "волков" на протяжении осени следили за 21-летним украинцем.

Вероятно, летом римляне попытаются приобрести Вивчаренко. Правда, им придется выиграть конкуренцию у турецких клубов. Константина хотят у себя видеть Фенербахче и Бешикташ.

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При этом стамбульские гранды даже пытаются выкупить украинца уже в этом месяце. В Турции трансферное окно открыто до 9 февраля, тогда как в Италии оно уже закрыто.

Стоит отметить, что Вивчаренко не является игроком основы Динамо, на левом фланге обороны чаще выходит Владислав Дубинчак. В этом сезоне Константин провел лишь 5 матчей за киевлян.

Кто такой Константин Вивчаренко

левый оборонец родился в Одессе, но является воспитанником Динамо

за взрослую команду киевлян Вивчаренко дебютировал в 2022 году

за это время Константин наиграл 37 матчей, забив три гола и отдав один ассист

защитник является игроком основы сборной Украины U21, за которую провел 26 игр (2 гола и 2 ассиста)

на молодежном Евро-2023 Вивчаренко помог Украине выйти в полуфинал и гарантировать себе квалификацию на Олимпиаду-2024

контракт Константина с Динамо действует до 31 декабря 2025 года, Transfermarkt оценивает украинца в 1,5 миллиона евро

. Сейчас в чемпионате Италии выступают двое украинцев. Руслан Малиновский играет за Дженоа, а Виктор Коваленко является футболистом Эмполи.