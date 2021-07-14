Конора МакГрегора отстранили от боев
14 июля 2021 , 18:44Читати новину українською
Источник:твитер Эла Доусона
Бывший чемпион UFC Конор МакГрегор больше не выйдет в октагон в 2021 году. Ирландского бойца отстранили от поединков.
МакГрегор сможет вернуться в 2022 году
Конор МакГрегор отстранен до 2022 года от боев по медицинским показаниям.
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В главном событии UFC 264 в бою с Дастином Порье ирландец сломал ногу в конце первого раунда. После поединка Конор перенес операцию.
Макгрегор отстранен по состоянию здоровья от боев до 7 января 2022 года, если он не получит ортопедическое разрешение на бой. Минимальная дисквалификация – шесть недель, и отсутствие спаррингов до начала – середины августа, согласно требованиям регулятора боевых видов спорта MMA,
– написал журналист Эл Доусон.
МакГрегор проиграл Порье
- Конор 11 июля второй раз подряд проиграл Дастину Порье. Ирландец не смог продолжить бой из-за жуткого перелома ноги.
- До этого бойцы встретились в начале 2021 года. Тогда Порье нокаутировал своего соперника в первом раунде.
- Первая встреча бойцов состоялась в 2014 году и завершилась победой МакГрегора в первом раунде. Конор нокаутировал Дастина.