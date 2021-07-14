Конора МакГрегора отстранили от боев

Бывший чемпион UFC Конор МакГрегор больше не выйдет в октагон в 2021 году. Ирландского бойца отстранили от поединков.

МакГрегор сможет вернуться в 2022 году

Конор МакГрегор отстранен до 2022 года от боев по медицинским показаниям.

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В главном событии UFC 264 в бою с Дастином Порье ирландец сломал ногу в конце первого раунда. После поединка Конор перенес операцию.

Макгрегор отстранен по состоянию здоровья от боев до 7 января 2022 года, если он не получит ортопедическое разрешение на бой. Минимальная дисквалификация – шесть недель, и отсутствие спаррингов до начала – середины августа, согласно требованиям регулятора боевых видов спорта MMA,

– написал журналист Эл Доусон.

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