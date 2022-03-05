Конор МакГрегор заявил о готовности купить у Абрамовича Челси

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор назвал сумму, за которую он готов купить лондонский Челси.

Ранее российский бизнесмен Роман Абрамович объявил, что продает владеющий с 2003 года актив. Соответствующая информация появилась на сайте лондонского клуба.

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МакГрегор прикрепил к своему сообщению в твиттере ссылку, в которой говорится о готовности Абрамовича к продаже Челси за 3 миллиарда фунтов стерлингов.

"Я выдвигаю свое предложение в размере 1,5 млрд фунтов стерлингов", – написал МакГрегор.

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