В Пенсильвании выплевывает пули, – легендарный МакГрегор отреагировал на покушение на Трампа

Бывший чемпион UFC Конор МакГрегор высказался относительно стрельбы на выступлении Дональда Трампа. Он выразил поддержку экс-президенту США.

Утром 14 июля стало известно о покушении на Дональда Трампа, которое произошло 13 июля в штате Пенсильвания. В политика стрелял неизвестный.

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Реакция МакГрегора на покушение на Трампа

Ирландский боец поддержал и даже расхвалил одного из кандидатов в президенты США.

78-летний миллиардер должен находиться на яхте в Средиземном море, путешествуя полями для гольфа, но его там нет. Он в Пенсильвании выплевывает пули! Беги ради любви к своей стране! Дай Бог Дональду скорости. Да благословит Господь Соединенные Штаты,

– написал МакГрегор в своей странице в X.

Отметим, что издание Bloomberg считает, что покушение на Дональда Трампа может увеличить его шансы на победу на выборах президента США в ноябре 2024 года.