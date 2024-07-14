В Пенсильвании выплевывает пули, – легендарный МакГрегор отреагировал на покушение на Трампа
Источник:Конор Макгрегор
Бывший чемпион UFC Конор МакГрегор высказался относительно стрельбы на выступлении Дональда Трампа. Он выразил поддержку экс-президенту США.
Утром 14 июля стало известно о покушении на Дональда Трампа, которое произошло 13 июля в штате Пенсильвания. В политика стрелял неизвестный.
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Реакция МакГрегора на покушение на Трампа
Ирландский боец поддержал и даже расхвалил одного из кандидатов в президенты США.
78-летний миллиардер должен находиться на яхте в Средиземном море, путешествуя полями для гольфа, но его там нет. Он в Пенсильвании выплевывает пули! Беги ради любви к своей стране! Дай Бог Дональду скорости. Да благословит Господь Соединенные Штаты,
– написал МакГрегор в своей странице в X.
Отметим, что издание Bloomberg считает, что покушение на Дональда Трампа может увеличить его шансы на победу на выборах президента США в ноябре 2024 года.