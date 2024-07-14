Вранці 14 липня стало відомо про замах на Дональда Трампа, який стався 13 липня у штаті Пенсильванія. У політика стріляв невідомий.

Читайте також Замах на Трампа: у нападі помилково звинуватили спортивного журналіста

Реакція МакГрегора на замах на Трампа

Ірландський боєць підтримав і навіть розхвалив одного з кандидатів у президенти США.

78-річний мільярдер має перебувати на яхті в Середземному морі, подорожуючи полями для гольфу, але його там немає. Він у Пенсильванії випльовує кулі! Біжи заради любові до своєї країни! Дай Боже Дональду швидкості. Хай благослови Господь Сполучені Штати,

– написав МакГрегор у своїй сторінці в X.

Відзначимо, що видання Bloomberg вважає, що замах на Дональда Трампа може збільшити його шанси на перемогу на виборах президента США у листопаді 2024 року.