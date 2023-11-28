МакГрегор раскритиковал правительство Ирландии: ему грозит два года тюрьмы

Экс-чемпион UFC Конор МакГрегор привлек внимание ирландской полиции после критики правительства в соцсети Twitter (X) По мнению спортсмена, власти не справляются с обеспечением безопасности населения.

Макгрегор опубликовал комментарий на фоне беспорядков в Дублине, возникших после нападения мигранта на местную жительницу с детьми. Он приговорил участников акции, но призвал к изменениям в стране.

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В чем обвиняют бойца

"То, что произошло ночью, не дало ничего для решения проблем, с которыми мы столкнулись. Но я понимаю разочарование и осознаю необходимость действий для обеспечения изменений. И быстро! Помните мое слово: Ирландия доживет до изменений, необходимых изменений ", – написал он.

Полиция Ирландии заподозрила МакГрегора в разжигании межнациональной розни, эксперты проверяют его запись. Со своей стороны заместитель премьер-министра страны Майкл Мартин осудил спортсмена за его высказывание, назвав их "абсолютно позорными" и "разжигающими ненависть". Согласно этому закону, Конору грозит два года тюрьмы.

. Помимо Ирландии, беспорядки вспыхнули и во Франции. Жители города Роман-сюр-Изер вышли на улицы квартала Моне после гибели 16-летнего подростка, пострадавшего во время резни. Сотрудники французской полиции задержали не менее 20 человек.