Макгрегор опублікував коментар на тлі заворушень у Дубліні, що виникли після нападу мігранта на місцеву жительку з дітьми. Він засудив учасників акції, але закликав до змін у країні.

Дивіться також У захваті від обох: титулований МакГрегор дав свою оцінку бою Ф'юрі – Нганну, згадавши Усика

У чому звинувачують бійця

"Те, що сталося вночі, не дало нічого для розв'язання проблем, з якими ми зіткнулися. Але я розумію розчарування й усвідомлюю необхідність дій для забезпечення змін. І швидко! Пом'яніть моє слово: Ірландія доживе до змін, до необхідних змін", – написав він.

Поліція Ірландії запідозрила МакГрегора в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі, експерти перевіряють його запис. Зі свого боку заступник прем'єр-міністра країни Майкл Мартін засудив спортсмена за його висловлювання, назвавши їх "абсолютно ганебними" і такими, що "розпалюють ненависть". Згідно з цим законом, Конорові загрожує два роки в'язниці.

До слова. Крім Ірландії, заворушення також спалахнули і у Франції. Жителі міста Роман-сюр-Ізер вийшли на вулиці кварталу Моне після загибелі 16-річного підлітка, який постраждав під час різанини. Співробітники французької поліції затримали щонайменше 20 осіб.