Конор не скрывает своих положительных эмоций от такой новости и демонстрирует, что с радостью купил бы клуб. "Я в восторге от этого. Я спрашивал информацию, как только услышал, что Ливерпуль выставлен на продажу. Что за поворот событий! Что за невероятный клуб!", – написал боец.

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Раньше Макгрегор хотел приобрести другой английский футбольный гранд "Челси". За него ирландец был готов отдать 1,5 млрд фунтов стерлингов.

Но в конечном итоге Челси продали за 4,25 миллиарда фунтов стерлингов группе инвесторов во главе с американским миллиардером Тоддом Боэлем.

По данным инсайдеров Sky Sports, Ливерпуль оценен в сумму около пяти миллиардов долларов. ESPN отмечает, что настоящей причиной продажи клуба стали крах проекта Суперлиги (поскольку на нем они могли заработать немалую сумму), недавняя продажа Челси и неспособность руководителей Ливерпуля быть финансово конкурентоспособными с клубами, такими как Манчестер Сити и Ньюкасл, за которыми стоят владельцы из Ближнего .