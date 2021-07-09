Конор МакГрегор – Дастин Порье: стали известны гонорары бойцов на UFC 264

Главным на UFC 264 станет третий бой между Конором МакГрегором и Дастином Порье. За этот бой они получат гораздо больше, чем любой боец в этот вечер.

UFC 264 состоится в ночь с субботы (10 июля) на воскресенье в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Бой МакГрегор – Порье состоится последним, начало около 05:00 по киевскому времени в воскресенье, 11 июля.

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UFC официально не называет гонорары бойцов. Однако журналисты посчитали приблизительные суммы, которые должны получить бойцы. При этом эти суммы примерные, по причине того, что там немало будет зависеть от продаж трансляции боя.

В то же время МакГрегор получит втрое больше, чем его соперник. Хотя Порье первый в рейтинге UFC в легком весе, а МакГрегор – лишь пятый.

МакГрегор гарантированно получит 3 миллиона долларов за бой. Также он получит до 60% от продаж платных трансляций. Зато гонорар Порье – 1 миллиона долларов за бой и 40% от платных трансляций.

В целом МакГрегор за этот вечер может заработать до 10 миллионов долларов (с учетом спонсорских выплат). Порье – около 3 миллионов долларов.