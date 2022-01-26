Коноплянка разрывает контракт с Шахтером и будет играть за границей

Бывшая звезда сборной Украины Евгений Коноплянка покинет Шахтер. Футболист разорвет контракт с донецким клубом.

ЛАСК претендует на Коноплянку

У футболиста действует соглашение с Шахтером до 30 июня 2022 года. По данным СМИ, в донецком клубе футболист получает 1,7 миллиона зарплаты.

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Несмотря на то, что уже летом Евгений может сменить клуб бесплатно, он решил в ближайшие дни расторгнуть контракт с Шахтером.

Сообщается, что бывший футболист Шальке может перебраться в австрийскую Бундеслигу, или турецкую Суперлигу.

Австрийский ЛАСК вроде бы гарантирует украинцу место в основном составе, что для Коноплянки имеет наибольшее значение.

Футболист хочет вернуться в сборную Украины, которая может сыграть на чемпионате мира 2022.

Коноплянку преследуют травмы

В сезоне-2021/2022 Коноплянка только дважды выходил на футбольное поле в составе Шахтера. Он провел всего 47 минут в квалификационных матчах Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне он провел 14 матчей за "горняков" и из-за травмы пропустил Евро-2020. Осенью 2021 года игрок снова травмировался.

До перехода в Шахтер в 2019 году футболист играл в Германии за Шальке и в Испании за Севилью.