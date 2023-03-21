"Научились семерку глотать": Коноплянка пристыдил игроков Шахтера за поражение в ЛЕ – видео

Вингер польской Краковии Евгений Коноплянка неожиданно получил вызов в сборную Украины. И если игровые кондиции ветерана вызывают вопросы, то чувство юмора он не потерял.

Футболисты национальной сборной Украины прибыли в Лондон, где проведут первый матч отбора к чемпионату Европы-2024 против Англии. После продолжительного перерыва в команду вернулся Евгений Коноплянка. Встреча звездного ветерана с партнерами по сборной была особенно трогательной.

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Коноплянка пошутил с поражения Шахтера

В расположении сборной Украины Коноплянка встретил своих бывших одноклубников по Шахтеру – Георгия Судакова, Анатолия Трубина и Артема Бондаренко. Поэтому он не упустил случая, чтобы потролить молодых "горняков" за разгромное поражение (1:7) от Фейенорда в 1/8 Лиги Европы.

Ну, слушайте, ну йо-ма-йо. На троих 24 года. Малыши, положу вас в два касания. Наблюдаю за вами, вижу, что научились семерку глотать,

– сказал Коноплянка.

Видео встречи Коноплянки с бывшими одноклубниками

Отметим, что самому Евгению тоже нечем похвастаться в нынешнем сезоне. 33-летний вингер сыграл за Краковию 19 матчей, в которых отличился 3 голами и 2 ассистами. Не слишком яркая игра украинца отразилась на трансферной стоимости Коноплянки, которая составляет 800 тысяч евро.

В преддверии поединка с Англией сборная Украины сыграет товарищеский матч против Брентфорда. Ожидается, что игра состоится 23 марта.