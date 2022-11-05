Коноплянка напомнил о себе: украинец отдал крутой ассист в чемпионате Польши - видео

Бывший футболист сборной Украины получает регулярную практику в Кракове. В эти выходные Евгений напомнил о себе красивой результативной передачей.

Украинские игроки продолжают проявлять себя в чемпионате Польши. Одним из самых ярких наших представителей в Экстраклясе можно назвать эксигровца сборной Украины Евгения Коноплянку, пишет 24 канал.

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33-летний вингер перешел минувшей зимой в Краковию, а в этом сезоне уже открыл зачет своим голам . В матче 16 тура против Ягеллонии Евгений развил свой успех.

Матч приближался к нулевой ничьей, но на 77-й минуте Коноплянка выполнил красивую результативную подачу из центра поля. Мяч точно долетел до хорвата Матея Родина, с близкого расстояния расстрелявшего ворота соперника.

Видео ассиста Коноплянки:

Эта победа позволила Краковии подняться на седьмое место в чемпионате Польши. Расстояние от еврокубковой зоны составляет всего один балл. Ягеллония же идет 12-й, имея пять очков преимущества над зоной вылета.

. Коноплянка запомнился по игре за Днепр, Севилью, Шальке и Шахтер. В составе испанцев он становился победителем Лиги Европы и дважды забивал в Суперкубке УЕФА. Также на его счету 75 матчей и 19 голов за сборную Украины.

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Лидером Экстраклассы является Ракув, за который выступает другой украинец Владислав Кочергин. На счету нашего хавбека один гол в сезоне 2022-2023. Его клуб на четыре балла опережает Легию, где выступает Игорь Харатин.