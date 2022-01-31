Коноплянка останется в Шахтере до конца контракта, – журналист Цыганык

Евгений Коноплянка может пробыть в Шахтере до завершения контракта. Футболист скорее всего не успеет найти новый клуб до завершения трансферного окна.

Не успеет перейти в новый клуб

Своим мнением о переходе Евгения Коноплянки поделился журналист Игорь Цыганык. По его мнению, вингер останется в Шахтере и будет отрабатывать последние 6 месяцев соглашения.

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Скорее всего, если футболист не сменит клуб в последние часы трансферного окна, то будет сидеть на скамейке запасных "горняков". Ведь тренерский штаб во главе с Роберто Де Дзерби не рассчитывает на опытного полузащитника.

В Европе последний трансферный день, я не знаю, что может произойти буквально за несколько часов. Из-за этого я думаю, что Евгений Коноплянка будет отрабатывать свой контракт в Шахтере до конца,

– сказал Цыганык.

Еще ранее сообщалась такая же новость, которую теперь подтвердил журналист.

Коноплянку сватали в Днепр-1, австрийский ЛАСК и турецкий клуб. Похоже, что Евгений не смог ударить по рукам ни с одной из команд. Отметим, что футболист не поехал с Шахтером на вторые тренировочные сборы.

. Коноплянка связан контрактом с Шахтером, который истекает 30 июня 2022 года. В сезоне-2021/2022 вингер провел за дончан лишь два матча, в которых не запомнился результативными действиями.