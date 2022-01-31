Не встигне перейти у новий клуб

Своєю думкою про перехід Євгена Коноплянки поділився журналіст Ігор Циганик. На його думку, вінгер залишиться у Шахтарі та буде відпрацьовувати останні 6 місяців угоди.

До теми Коноплянка може залишитись у Шахтарі

Швидше за все, якщо футболіст не змінить клуб в останні години трансферного вікна, то буде сидіти на лаві запасних "гірників". Адже тренерський штаб на чолі з Роберто Де Дзербі не розраховує на досвідченого півзахисника.

В Європі останній трансферний день, я не знаю, що може статися буквально за кілька годин. Через це я думаю, що Євген Коноплянка буде відпрацьовувати свій контракт в Шахтарі до кінця,

– сказав Циганик.

Ще раніше повідомлялась така ж новина, яку тепер підтвердив журналіст.

Коноплянку сватали у Дніпро-1, австрійський ЛАСК та турецький клуб. Схоже, що Євген не зміг вдарити по руках із жодною з команд. Відзначимо, що футболіст не поїхав із Шахтарем на другі тренувальні збори.

Важливо. Коноплянка пов'язаний контрактом із Шахтарем, який спливає 30 червня 2022 року. У сезоні-2021/2022 вінгер провів за донеччан лише два матчі, у яких не запам'ятався результативними діями.