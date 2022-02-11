Коноплянка официально покинул Шахтер и перешел в Краковию
Источник:пресс-служба Краковии
Футболист сборной Украины Евгений Коноплянка снова будет играть за границей. Атакующий полузащитник 11 февраля официально покинул Шахтер.
Коноплянка будет играть в Польше
Новым клубом 32-летнего футболиста стала польская Краковия. Стороны заключили контракт до конца сезона 2021/2022.
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Сообщается, что по окончании контракта, Коноплянка и Краковия могут продолжить сотрудничество.
Новый клуб украинского футболиста занимает только 9-е место в турнирной таблице чемпионата Польши. За Краковию выступает украинец Алексей Дитятьев.
Коноплянка / Фото с твиттера Краковии
Третья попытка Коноплянки в Европе
Краковия – третий зарубежный клуб Коноплянки в карьере. В 2015 году после финала Лиги Европы Коноплянка перешел из Днепра в испанскую Севилью.
С испанцами Евгений выиграл Лигу Европы в 2016 году, после чего перешел в германский Шальке. В 2019 году Коноплянка вернулся в Украину, усилив Шахтер.
В сезоне-2021/2022 Коноплянка только дважды выходил на футбольное поле в составе Шахтера. Он провел всего 47 минут в квалификационных матчах Лиги чемпионов.