"Недовольны результатом": защитник Шахтера – о волевой ничьей с Марселем

Ефим Конопля прокомментировал волевую ничью с французским Марселем в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. По словам защитника Шахтера, его команда осталась недовольна итоговыми цифрами на табло.

Накануне донецкий Шахтер провел первый официальный матч в 2024 году. Команда Марино Пушича в Гамбурге в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сыграла вничью с французским Марселем (2:2).

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Конопля высказался о ничьей Шахтера с Марселем в Гамбурге

24-летний правый защитник "горняков" Ефим Конопля прокомментировал результат номинально домашнего еврокубкового поединка. По его словам, украинская команда осталась недовольна итоговыми цифрами на табло.

Мы недовольны результатом, потому что хотели победить. Я считаю, что своей игрой мы заслужили победу, но, к сожалению, мы закончили вничью,

– сказал Конопля.

Ответный матч между Марселем и Шахтером состоится во Франции 22 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Отметим, что в этом сезоне Ефим Конопля провел за Шахтер 15 официальных поединков во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.