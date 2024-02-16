Напередодні донецький Шахтар провів перший офіційний матч у 2024 році. Команда Маріно Пушича у Гамбурзі в межах 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА зіграла внічию із французьким Марселем (2:2).

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Конопля висловився про нічию Шахтаря з Марселем у Гамбурзі

24-річний правий захисник "гірників" Юхим Конопля прокоментував результат номінально домашнього єврокубкового поєдинку. За його словами, українська команда залишилася незадоволеною підсумковими цифрами на табло.

Ми незадоволені результатом, тому що хотіли перемогти. Я вважаю, що своєю грою ми заслужили перемогу, але, на жаль, ми закінчили внічию,

– сказав Конопля.

Важливо. Матч-відповідь між Марселем та Шахтарем відбудеться у Франції 22 лютого. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Зазначимо, що у цьому сезоні Юхим Конопля провів за Шахтар 15 офіційних поєдинків у всіх турнірах, відзначившись однією результативною передачею.