Конкуренты Шевченко: в Италии заговорили о еще одном претенденте на Миколенко

Итальянская Дженоа, которую недавно возглавил украинец Андрей Шевченко, оказалась не единственным представителем Серии А, которому интересен левый защитник Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко.

Свои амбиции на 22-летнего бека также имеет Наполи, который готов составить конкуренцию Дженоа за украинца.

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Отметим, что, кроме Миколенко, Шевченко попросил боссов Дженоа в январе подписать в клуб еще двух футболистов – Саму Кастильехо из Милана и Алексея Миранчука из Аталанты.

Травма Миколенко

22-летний левый защитник Динамо не сможет помочь "сине-желтым" в товарищеской игре против Болгарии и матче отбора чемпионата мира-2022 с боснийцами.

Миколенко уже пропускал отборочные матчи Украины из-за повреждения – на выезде против Финляндии (1:2) и дома во Львове против Боснии и Герцеговины (1:1).

Виталий Миколенко не поехал на матч 13-го тура УПЛ против Мариуполя из-за травмы. Восстановление футболиста продлится около трех недель. Неприятную новость о длительной реабилитации сообщил главный тренер столичного клуба Мирча Луческу.

Пока неизвестно, затянется ли восстановление Виталия на декабрь. В первый месяц зимы киевляне проведут три матча: против Вереса, Бенфики и Зари.

В сезоне-2021/2022 Миколенко сыграл за "бело-синих" 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился 3 ассистами.

. Наполи уже проявлял интерес к Миколенко еще летом, однако тогда между требованиями украинского клуба и возможностями итальянского возникли существенные различия, которые и не позволили трансферe произойти.