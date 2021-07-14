Конкурентка за бортом: как Бех-Романчук разорвала Бриллиантовую лигу перед Олимпиадой – видео

Марина Бех-Романчук победила на последнем этапе Бриллиантовой лиги в городе Гейтсхед. Украинская прыгунья в длину превзошла немку Малайку Михамбо.

Главная соперница за "золото" Олимпиады за спиной

Марина Бех-Романчук была единственной среди украинок на турнире в Великобритании. Но и этого хватило для того, чтобы копилка Украины пополнилась "золотом".

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25-летняя прыгунья в длину в пятом прыжке продемонстрировала расстояние 6.77 метра – лучший результат среди всех участниц, который вывел ее в финал соревнований. Также борьбу за золотую награду продолжили немка Михамбо и представительница Испании Фатима Диаме.

Михамбо показала в финале 6.65 метра. Но Марине удалось улучшить показатель своим прыжком – 6.67 метра. Бех-Романчук выиграла соревнования и показала лучший прыжок вечера. Это "золото" стало первым на Бриллиантовой лиге для Марины в этом сезоне.

Видео с соревнований легкоатлетка выложила в своем инстаграме. Этот старт стал последним перед Олимпиадой-2020 в Токио. Теперь осталось внести последние коррективы в свою подготовку и форму накануне самых важных соревнований в жизни каждого спортсмена.

Видео прыжка Бех-Романчук