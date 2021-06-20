В конце первого тайма Италия получила право на штрафной. Можно было как пробивать по воротам, так и навешивать в штрафной площадке в гущу игроков.

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Верратти решил простреливать в штрафную с надеждой на то, что кто-то из игроков сможет отправить мяч в ворота валлийцев. Так и произошло.

Первым на мяче оказался Пессина. Он едва задел мяч (даже не пробил акцентировано). Но именно от него мяч полетел в угол ворот, а Уорд не сумел среагировать.

Видео гола Пессины

Стоит добавить, что Пессина выступает в Аталанте. И является конкурентом обеих украинцев из этого клуба – Руслана Малиновского и Виктора Коваленко.

Пессина в последний момент попал в заявку сборной Италии на Евро-2020. Он лишь 3 июня получилвызов. Все из-за травмы Стефано Сенси, который пропускает турнир.