Конкурент Ломаченко назвал украинца номером один в легком дивизионе
Источник:Boxingnews 24
Американский боксер Райан Гарсия поделился мыслями о выступлениях Василия Ломаченко. Он считает украинца лучшим боксером легкого веса.
Гарсия: Хотел бы бой с ним
Американский боксер выразил свое восхищение Ломаченко. Также он добавил, что хотел выйти на ринг против украинца.
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Я думаю, что это было бы грандиозное сражение против Ломаченко. Хотел бы бой с ним. Думаю, что он великий боец, и бьется мастерски,
– подчеркнул Райан.
23-летний боксер прокомментировал последний бой Ломаченко. По его словам, украинец грамотно двигается на ринге и не тратит энергию. Он считает, что Василию стоило бы нокаутировать Комми.
"Я бы сказал, что в нашем весе лучшим сейчас является Ломаченко. Затем идет Камбосос, а тройку замыкают Хейни и Джервонта. Двое последних в своих боях в прошлом году не впечатлили", – заявил Гарсия.
Что известно о боксерах
- В ночь на 12 декабря Василий Ломаченко побил ганского боксера Ричарда Комми и стал обладателем титула WBO Inter-Continental.
- Поединок мог завершиться нокаутом от украинца. По словам Василия, он не стал добивать ганца, поскольку ему было его жалко.
- Для украинца это был второй выход на ринг после поражения Теофимо Лопесу в октябре прошлого года.
- Гарсия провел свой последний бой в январе 2021 года. Он победил Люка Кэмпбелла техническим нокаутом в седьмом раунде.