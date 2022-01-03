Конкурент Ломаченко назвал украинца номером один в легком дивизионе

Американский боксер Райан Гарсия поделился мыслями о выступлениях Василия Ломаченко. Он считает украинца лучшим боксером легкого веса.

Гарсия: Хотел бы бой с ним

Американский боксер выразил свое восхищение Ломаченко. Также он добавил, что хотел выйти на ринг против украинца.

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Я думаю, что это было бы грандиозное сражение против Ломаченко. Хотел бы бой с ним. Думаю, что он великий боец, и бьется мастерски,

– подчеркнул Райан.

23-летний боксер прокомментировал последний бой Ломаченко. По его словам, украинец грамотно двигается на ринге и не тратит энергию. Он считает, что Василию стоило бы нокаутировать Комми.

"Я бы сказал, что в нашем весе лучшим сейчас является Ломаченко. Затем идет Камбосос, а тройку замыкают Хейни и Джервонта. Двое последних в своих боях в прошлом году не впечатлили", – заявил Гарсия.

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