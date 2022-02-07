Сампдория столкнулась с проблемой после матча с Сассуолло, который выиграла со счетом 4:0. В этом матче травму получил нападающий Маноло Габбьядини. Он травмировал колено. И пока неизвестно, когда сможет вернуться в игру.

Его в этом матче заменил украинец Владислав Супряга. Но во втором тайме форвард покинул поле, уступив место защитнику Антонио Конти, который через несколько минут забил гол.

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Руководство Сампдории решило усилить атакующую линию, подписав контракт с нападающим Себастьяном Джовинко. 35-летний форвард с августа 2021 года находится без клуба, поэтому Сампдория может подписать с ним контракт даже после закрытия трансферного окна.

По данным журналистов, Джовинко уже прибыл в Геную, где стороны согласовали детали контракта. Форвард присоединится к клубу на шесть месяцев.

Таким образом, Джовинко станет конкурентом для Супряги за место в стартовом составе.

Что касается Джовинко, то в Италии он выступал за Ювентус, Эмполи и Парму. Также в его карьере было выступление за Торонто (Канада) и Аль-Хиляль (Саудовская Аравия). Последний он и покинул в августе 2021 года.