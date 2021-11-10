Конкуренция за позицию: футболистку ПСЖ подозревают в нападении на одноклубницу
Источник:L'Equipe
Полузащитницу ПСЖ Аминату Диалло правоохранители подозревают в организации нападения на одноклубницу – Кейру Амрауи. Футболистку взяли под стражу
Диалло занимает место Амрауи в основе
СМИ сообщают, что 4 ноября в Париже было совершено вооруженное нападение на Амрауи. К машине, в которой была футболистка, подошли двое мужчин, они вытащили 31-летнюю женщину из автомобиля и начали наносить ей удары по ногам.
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Оказалось, что Диалло была в тот вечер рядом с Амрауи, однако ее никто не трогал, никаких вещей не воровали. Поэтому полиция подозревает, что полузащитница наняла обидчиков, чтобы избавиться от конкурентки за место в стартовом составе ПСЖ.
В матче женской Лиги чемпионов, где ПСЖ играл против Реала, Диалло вышла в основе на позиции пострадавшей футболистки. Если полиции удастся доказать жестокое устранение конкурентки, то 26-летняя полузащитница может надолго попрощаться с футболом.
В поединке ПСЖ разгромно обыграл мадридский клуб – 4:0.
- Кейра Амрауи в июле 2021 подписала двухлетний контракт с ПСЖ. В Париж футболистка перебралась в статусе трехкратной победительницы Лиги чемпионов с Лионом и Барселоной.
- У Аминаты Диалло таких достижений нет. Через пять лет в ПСЖ дважды отправляли девушку в другой клуб в аренду.